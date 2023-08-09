Московский завод по выпуску автокомпонентов модернизирует производство

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичный завод «Альфа Автоматив Техноложиз», специализирующийся на выпуске автокомпонентов, модернизирует производство.

Об этом сообщает НСН.

Для запуска производства на заводе ввели в эксплуатацию дополнительную линию из пяти 250-тонных прессов. Такая мера также позволит увеличить мощность производства с 12 до 17 млн деталей в год.

Также отмечается, что завод готовится к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что завод «Москабельмет» инвестировал в своё производство 462 млн рублей в прошлом году. Это в два раза больше, чем в 2021-м.