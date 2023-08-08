Московский кабельный завод инвестировал в производство 462 млн рублей в прошлом году
Об этом сообщает НСН.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский также добавил, что за последние пять лет «Москабельмет» выпустил 200 тыс. км кабельно-проводниковой продукции.
По его словам, компания также ежегодно предоставляет до трёх научных разработок, помогающих в производстве новых видов кабелей и целых систем.
Ранее Овчинский рассказал, что в строящемся промышленном парке «Бутово» будут производить воздухораспределительные устройства, которые применяют в кондиционерах и вентиляции.