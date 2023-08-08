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Московский кабельный завод инвестировал в производство 462 млн рублей в прошлом году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что завод «Москабельмет» инвестировал в своё производство 462 млн рублей в прошлом году. Это в два раза больше, чем в 2021-м.
Московский кабельный завод инвестировал в производство 462 млн рублей в прошлом году

Об этом сообщает НСН.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский также добавил, что за последние пять лет «Москабельмет» выпустил 200 тыс. км кабельно-проводниковой продукции.

По его словам, компания также ежегодно предоставляет до трёх научных разработок, помогающих в производстве новых видов кабелей и целых систем.

Ранее Овчинский рассказал, что в строящемся промышленном парке «Бутово» будут производить воздухораспределительные устройства, которые применяют в кондиционерах и вентиляции.

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