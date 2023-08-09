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Гендиректор «Русского фейерверка» Воробьёв назвал возможные причины взрыва в Сергиевом Посаде

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Ангелина Шурпина
Генеральный директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьёв заявил в беседе с RT, что взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде мог произойти при погрузочно-разгрузочных работах либо из-за нарушения технологии производства.
Гендиректор «Русского фейерверка» Воробьёв назвал возможные причины взрыва в Сергиевом Посаде
  • РИА Новости

По его словам, компания «Пиро-Росс», которая арендовала склад на заводе, работает с профессиональной пиротехникой:

«Судя по мощности взрыва, скорее всего, взорвался склад или готовой продукции, или там всё было смешано... Такое количество пострадавших объясняется тем, что там производство не только пиротехники, видимо... Там рядом было много народу, а склады, видимо, были совсем близко к производственным цехам», — объяснил он. 

Такие вещи, по его мнению, происходят либо при погрузочно-разгрузочных работах, либо «если на производстве что-то случилось».

«От нарушения технологического цикла могла взорваться вся пиротехника», — заключил Воробьёв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 31.

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