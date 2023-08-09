Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 31
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам губернатора, в данный момент на месте взрыва идёт разбор завалов.
«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжёлыми ранениями, они в реанимации», — говорится в сообщении.
Воробьёв добавил, что людей эвакуировали из всех зданий и цехов ЗОМС. Кроме того, эвакуирован ближайший детский сад.
Ранее МЧС России сообщило о 25 пострадавших в результате взрыва.
В прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.