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Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 31

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 31.
Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 31
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам губернатора, в данный момент на месте взрыва идёт разбор завалов.

«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжёлыми ранениями, они в реанимации», — говорится в сообщении.

Воробьёв добавил, что людей эвакуировали из всех зданий и цехов ЗОМС. Кроме того, эвакуирован ближайший детский сад.

Ранее МЧС России сообщило о 25 пострадавших в результате взрыва.

В прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.

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