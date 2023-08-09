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Воробьёв: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

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Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
  • Gettyimages.ru

«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и пять бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», — сообщил он. 

По словам губернатора, в больнице усилили бригады экстренной помощи, создан резерв из 40 коек, включая реанимационные.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

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