Воробьёв: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и пять бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», — сообщил он.

По словам губернатора, в больнице усилили бригады экстренной помощи, создан резерв из 40 коек, включая реанимационные.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.