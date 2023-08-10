Почти половина россиян готовы вложить свои средства для перевода авто на электротопливо
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Отмечается, что россияне готовы переоборудовать свою машину в электромобиль.
Мотивацией становится экологичность (49%), низкая стоимость зарядки (48%), безопасность авто на электричестве (34%), рассказали эксперты.
Так, почти половина россиян (45%) готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо.
Треть респондентов (38%) готовы потратить до 500 тыс. рублей. На более внушительные суммы — от 500 тыс. до 1 млн — решаются лишь 5% россиян, говорится в исследовании «Ренессанс страхования» и «Авито Авто».
Как выяснили аналитики, 30% россиян готовы перейти на электродвигатель, так как считают это возможностью для бюджетного перехода на электротопливо.
28% респондентов хотят таким образом получить субсидии от государства и обнулить транспортный налог, ещё 19% просто привыкли к своей машине и не хотят новую, поэтому были бы рады перевести её на электротопливо.
Самыми надёжными для эксплуатации после обновления россияне считают японские (60%), немецкие (49%) и корейские (29%) автомобили, говорится в опросе.
Отечественным брендам в основном доверяют в Уральском (19%), Южном (18%) и Приволжском (17%) федеральных округах, подчёркивается в исследовании.
В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.
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