Почти половина россиян готовы вложить свои средства для перевода авто на электротопливо

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько опрошенных готовы переделать свою машину в электромобиль и по какой причине. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, каждый третий россиянин (31%) хочет пересесть на электромобиль уже сейчас. Наибольший интерес проявляют молодые люди в возрасте 18—24 лет (49%).

Отмечается, что россияне готовы переоборудовать свою машину в электромобиль.

Мотивацией становится экологичность (49%), низкая стоимость зарядки (48%), безопасность авто на электричестве (34%), рассказали эксперты.

Так, почти половина россиян (45%) готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо.

Треть респондентов (38%) готовы потратить до 500 тыс. рублей. На более внушительные суммы — от 500 тыс. до 1 млн — решаются лишь 5% россиян, говорится в исследовании «Ренессанс страхования» и «Авито Авто».

Как выяснили аналитики, 30% россиян готовы перейти на электродвигатель, так как считают это возможностью для бюджетного перехода на электротопливо.

28% респондентов хотят таким образом получить субсидии от государства и обнулить транспортный налог, ещё 19% просто привыкли к своей машине и не хотят новую, поэтому были бы рады перевести её на электротопливо.

Самыми надёжными для эксплуатации после обновления россияне считают японские (60%), немецкие (49%) и корейские (29%) автомобили, говорится в опросе.

Отечественным брендам в основном доверяют в Уральском (19%), Южном (18%) и Приволжском (17%) федеральных округах, подчёркивается в исследовании.

В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.

Ранее аналитики «Автотеки» рассказали RT, как безопасно приобрести автомобиль с пробегом из-за границы.