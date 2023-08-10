В ФНП назвали самые востребованные нотариальные действия в новых регионах России

Наиболее востребованной услугой нотариусов в новых регионах России является удостоверение подлинности перевода документов и сделок с недвижимостью. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Нотариусы заметили, что в силу специфики новых регионов России значительно востребованы у местных жителей обращения за удостоверением подлинности подписи переводчика (с украинского на русский язык переводят, например, правоустанавливающие документы, свидетельства о рождении, браке, смерти и другое).

«Особенно важно, что жители новых регионов обращаются к нотариусам за удостоверением сделок с недвижимостью, что позволяет обеспечить гарантии безопасности и минимизировать риски оспаривания сделок и актов в будущем», — рассказали в ФНП.

Там также отметили, что это принципиально важно, учитывая, что сейчас на местах фиксируются попытки мошеннических действий с жильëм.

«Помимо этого, у жителей новых регионов заметной востребованностью пользуются такие нотариальные действия, как удостоверение завещаний, различных фактов и соглашений, брачных договоров, согласий супругов и согласий на выезд детей за границу, сделок с долями в уставном капитале ООО, и прочие действия для юридических лиц», — добавили в нотариальной палате.

В настоящий момент в новых регионах России (Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях) помощь гражданам оказывают 269 нотариусов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство намерено контролировать регионы, внесённые в Конституцию.