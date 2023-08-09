Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
- РИА Новости
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в заявлении.
О причинах приостановки движения не сообщается.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовалось три пробоины, несущие конструкции не повреждены.