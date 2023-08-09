В Бурятии камера зафиксировала ехавших на капоте автомобиля мужчин

В Бурятии дорожные камеры зафиксировали автомобиль, который на скорости 129 км/ч вёз двух мужчин на капоте, сообщили в МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошёл 30 июля в Прибайкальском районе республики. «Двое пассажиров иномарки держались за кузов автомобиля, а водитель на большой скорости двигался по региональной трассе», — говорится в сообщении. Отмечается, что против водителя автомобиля составлены административные протоколы за нарушение скоростного режима. Ранее сообщалось, что в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде, впоследствии она скончалась в медучреждении.