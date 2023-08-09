ТАСС: судом наложен новый арест на имущество и счета блогера Блиновской

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела против блогера Елены Блиновской и её супруга наложил ограничительные меры на 12 банковских счетов.

«По уголовному делу в отношении Елены Блиновской Пресненским районным судом Москвы наложен арест сроком до 26 октября 2023 года на 12 счетов, находящихся в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», Промсвязьбанк, — цитирует ТАСС пресс-секретаря районного суда.

Также меры наложены на четыре автомобиля, мотоцикл, моторную лодку и гидроцикл.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал имущество блогера Елены Блиновской на сумму более 70 млн рублей. В частности, наложен арест на деньги, которые находятся на 50 счетах в разных банках.