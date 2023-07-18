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Суд арестовал у Блиновской более 70 млн рублей на 50 счетах в разных банках

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Пресненский суд Москвы арестовал имущество блогера Елены Блиновской на сумму более 70 млн рублей. В частности, наложен арест на деньги, которые находятся на 50 счетах в разных банках.
Суд арестовал у Блиновской более 70 млн рублей на 50 счетах в разных банках
  • РИА Новости
  • © Кристина Кормилицына

Как пишет РИА Новости со ссылкой на суд, арестовано 46 173 358 рублей, $292 650, 123 юаня, 5 дзао.

Также арест наложен на семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет «Георгий Победоносец», 12 монет в индивидуальных футлярах и две двухрублевые и одну рублевую монеты.

Также суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости блогера, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и Подмосковье, а также столичная квартира.

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