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Минтруд подготовил проект о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда 50 тысяч рублей

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По поручению президента России Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате 50 тыс. рублей россиянам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минтрудом по поручению президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплату в размере 50 тыс. рублей планируется провести с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы станут ежегодными.

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