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Выплаты ветеранам в Санкт-Петербурге ко Дню Победы станут ежегодными

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В Санкт-Петербурге выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы станут ежегодными. Губернатор Александр Беглов поручил внести соответствующие изменения в Социальный кодекс.
Выплаты ветеранам в Санкт-Петербурге ко Дню Победы станут ежегодными
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Прошу комитет по социальной политике подготовить необходимые изменения. Это позволит нам на регулярной основе предоставлять выплаты ко Дню Победы», — уточнил губернатор.

Ветеранам и блокадникам в январе 2024 года подарят знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», также они получат единовременную выплату.

Отмечается, что Беглов также попросил рассмотреть возможность введения меры финансовой помощи для поддержки родственников, которые помогают ухаживать за инвалидами и детьми-инвалидами с 2024 года.

Ранее сообщалось, что в рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

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