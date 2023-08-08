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Хакеры атаковали сайт администрации Тулы, идёт восстановление его работы

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Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, сейчас специалисты занимаются налаживанием работы портала.
Хакеры атаковали сайт администрации Тулы, идёт восстановление его работы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Указывается, что власти региона тесно взаимодействуют с правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. В том числе выясняется ситуация с вопросом утечки данных пользователей сервисов портала.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в России в четыре раза увеличилось число утечек баз персональных данных за этот год. За первое полугодие произошло 76 случаев по сравнению с 19 за такой же период 2022 года.

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