Хакеры атаковали сайт администрации Тулы, идёт восстановление его работы

Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, сейчас специалисты занимаются налаживанием работы портала.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Указывается, что власти региона тесно взаимодействуют с правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. В том числе выясняется ситуация с вопросом утечки данных пользователей сервисов портала.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в России в четыре раза увеличилось число утечек баз персональных данных за этот год. За первое полугодие произошло 76 случаев по сравнению с 19 за такой же период 2022 года.