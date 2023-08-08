В Подмосковье направят 12,8 млрд рублей на развитие цифровизации

На развитие госпрограммы «Цифровое Подмосковье» регион направит 12,8 млрд рублей в 2023 году, заявил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковье является одним из лидеров цифровизации в России, что подтверждается не только увеличением количества доступных в электронном виде госуслуг, но и внедрением новых технологий в различные сферы жизни», — сказал он.

В регионе доступны такие цифровые сервисы, как «Госуслуги» и «Добродел».

Ранее сообщалось, что во всех медучреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот.