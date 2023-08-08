В Подмосковье направят 12,8 млрд рублей на развитие цифровизации
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Подмосковье является одним из лидеров цифровизации в России, что подтверждается не только увеличением количества доступных в электронном виде госуслуг, но и внедрением новых технологий в различные сферы жизни», — сказал он.
В регионе доступны такие цифровые сервисы, как «Госуслуги» и «Добродел».
Ранее сообщалось, что во всех медучреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот.