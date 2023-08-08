Файзуллин доложил Путину о ходе работ по строительству деревянных многоэтажек

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о том, как продвигается эксперимент по строительству многоэтажных домов из дерева.

Об этом Файзуллин доложил президенту в рамках совещания по развитию строительной отрасли.

«Четырёхэтажные дома мы можем строить деревянные. Ну, индивидуальные, естественно. Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе», — отчитался он.

По словам министра, теперь необходимо закончить испытания этого дома, чтобы потом получить право на постройку девятиэтажных деревянных домов.

Также Файзуллин добавил, что в мире существует практика по возведению деревянных домов высотой в 12 этажей, а в России имеются производства, которые могут это делать.

Ранее Путин поручил Минстрою побыстрее решить вопрос с доступностью строительства деревянного домостроения.