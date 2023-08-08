Путин поручил Минстрою быстрее решить вопрос с доступностью деревянного домостроения
Такое поручение он дал во время совещания по развитию строительной отрасли.
Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо было решить ещё до 1 июня 2023 года.
«Я просил внести изменения к законодательство до 1 июня 2023 года и сделать более доступными строительство собственного деревянного домостроения, но пока это, к сожалению, не сделано», — сказал Путин.
Ранее президент отметил, что объём строительных работ в России в нынешнем году вырос на 9,2%.