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Путин поручил Минстрою быстрее решить вопрос с доступностью деревянного домостроения

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Российский президент Владимир Путин поручил Минстрою как можно скорее решить вопрос доступности строительства деревянного домостроения.

Такое поручение он дал во время совещания по развитию строительной отрасли.

Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо было решить ещё до 1 июня 2023 года.

«Я просил внести изменения к законодательство до 1 июня 2023 года и сделать более доступными строительство собственного деревянного домостроения, но пока это, к сожалению, не сделано», — сказал Путин.

Ранее президент отметил, что объём строительных работ в России в нынешнем году вырос на 9,2%.

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