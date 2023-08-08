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Путин заявил, что объём строительных работ в России в 2023 году вырос на 9,2%

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Объём строительных работ в России в первые шесть месяцев 2023 года, по предварительным данным, вырос на 9,2%.

Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в рамках совещания по развитию строительства в России.

«Объём строительных работ в 2020—2022 годах увеличился почти на 15%, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. Вот, по предварительным данным, он составил 9,2%», — заявил глава государства.

Также Путин отметил хорошие показатели в жилищном строительстве. По его словам, за текущий год введено 24 млн квадратных метров жилья.

Ранее Путин сообщил, что строительная отрасль приносит около 5% ВВП в общую копилку развития России.

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