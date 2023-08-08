Узнать больше

Губернатор Курской области: ребёнок получил ранения при падении дрона ВСУ у монастыря

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе при падении украинского дрона-камикадзе получил ранения ребёнок.
Губернатор Курской области: ребёнок получил ранения при падении дрона ВСУ у монастыря
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, медики диагностировали у мальчика лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.

Ребёнку оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Сейчас его доставляют в центральную районную больницу.

Ранее настоятель монастыря рассказал, что дрон упал на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить