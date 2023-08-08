Губернатор Курской области: ребёнок получил ранения при падении дрона ВСУ у монастыря

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе при падении украинского дрона-камикадзе получил ранения ребёнок.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, медики диагностировали у мальчика лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.

Ребёнку оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Сейчас его доставляют в центральную районную больницу.

Ранее настоятель монастыря рассказал, что дрон упал на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе.