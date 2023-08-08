Паломник получил ранения после падения БПЛА на территории монастыря в Курской области
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на настоятеля монастыря игумена Питирима.
«На территорию монастыря примерно полчаса (назад. — RT) упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу», — поделился он.
По его словам, храм в результате происшествия не был повреждён. На текущий момент власти и правоохранители региона не сообщали о происшествии с БПЛА.
7 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы посадили два дрона в регионе. На одном из них присутствовала символика украинских националистов.