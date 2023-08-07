Старовойт: средства РЭБ посадили два дрона с символикой «Азова» в Курской области

Силы радиоэлектронной борьбы приземлили два беспилотника на территории Курской области. На одном из них присутствовала символика украинских националистов.

Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

По его словам, речь идёт о символике украинского националистического полка «Азов»*. Он также поблагодарил российских военных и пограничников за проделанную работу.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка «Азов» — запрещённой в России террористической организации», — написал Старовойт.

6 августа губернатор сообщил об ударе по Курской области со стороны ВСУ. По его словам, в результате обстрела были повреждены три дома и здание школы в деревне Кулига, трактор и легковой автомобиль.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.