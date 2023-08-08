Врач Толстых посоветовала выставлять на кондиционере температуру не ниже +18 °С
- Gettyimages.ru
- © justocker
В беседе с Life.ru эксперт посоветовала выставлять на кондиционере температуру не ниже +18...+24 °С.
«Наличие кондиционера не решает задачи поддержания нормальной, здоровой концентрации воздуха в помещении. Только благодаря регулярному проветриванию удаляется пыль, снижается её концентрация и минимизируется влияние аллергенов», — отметила Толстых.
По её словам, важно проветривать помещение, особенно если присутствуют люди с простудными заболеваниями.
Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.