Врач Толстых посоветовала выставлять на кондиционере температуру не ниже +18 °С

Заведующая поликлиническим отделением клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, врач-терапевт, онколог МЕДСИ Premium Наталия Толстых заявила, что прохладный ветер от кондиционера может привести к простудным заболеваниям.

В беседе с Life.ru эксперт посоветовала выставлять на кондиционере температуру не ниже +18...+24 °С.

«Наличие кондиционера не решает задачи поддержания нормальной, здоровой концентрации воздуха в помещении. Только благодаря регулярному проветриванию удаляется пыль, снижается её концентрация и минимизируется влияние аллергенов», — отметила Толстых.

По её словам, важно проветривать помещение, особенно если присутствуют люди с простудными заболеваниями.

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