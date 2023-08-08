Узнать больше

Путин заявил, что встретится с главой МЧС Куренковым в ближайшие дни

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ближайшие дни.

Об этом он сообщил на совещании по развитию строительной отрасли.

На мероприятии Путина поблагодарили за внимание к развитию деревянного домостроения, а также за поручение разработать нормативную базу, которая разрешит строить деревянные высотные дома.

Президенту доложили, что Минстрой и МЧС активно прорабатывают этот вопрос, однако, согласно дорожной карте, нормы разработают не раньше начала 2024 года, и это касается, прежде всего, МЧС.

«Я министра увижу через день, через два. Мы с ним поговорим. Поясним. Возможно, он ускорит», — сказал глава государства.

Ранее Путин дал поручение Минстрою как можно оперативнее решить вопрос с доступностью деревянного домостроения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить