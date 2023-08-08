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Путин: в 2022 году в России было построено и отремонтировано почти 30 тысяч км дорог

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Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году было выполнено строительство и ремонт около 30 тыс. км дорог в стране.
Путин: в 2022 году в России было построено и отремонтировано почти 30 тысяч км дорог
  • Gettyimages.ru
  • © Mr_Twister

Об этом он сообщил в рамках совещания по развитию строительства в России.

«В прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тыс. км дорог», — уточнил Путин.

Российский лидер также отметил, что работы были проведены в таких городах, как Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень и других, также он указал на значимость продолжения работ на международных транспортных коридорах, включая Север — Юг, Северный морской путь, Восточный полигон и Транссиб.

Российский президент также подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры в новых регионах страны.

Ранее Путин сообщил, что строительная отрасль приносит около 5% ВВП в общую копилку развития России.

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