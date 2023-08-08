Шесть резидентов технополиса «Москва» стали победителями конкурса РНФ по микроэлектронике

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что победителями организованного Российским научным фондом (РНФ) конкурса стали шесть резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Об этом информирует НСН.

Из 56 предложений лучшими признаны 14 технологических проектов по направлению «Микроэлектроника» от шести компаний ОЭЗ, отметил Ефимов.

По его словам, кластер микроэлектроники технополиса «Москва» включает 32 предприятия, которые специализируются на инновационных разработках, не имеющими аналогов в мире.

Победителями конкурса стали компании «Эпиэл», «Микрон», «НИИМЭ», «ЗНТЦ», «Завод Протон» и «Лассард».

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что совокупная выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники составила 70 млрд рублей по итогам 2022 года.