Выложившая откровенное видео из «розового кабинета» чиновница в ХМАО получила выговор

Чиновница управления капитального строительства Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) Екатерина Смирнова, опубликовавшая в интернете откровенное видео из своего рабочего кабинета, получила выговор, заявил глава города Александр Морозов.

«К заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ «УКС Пыть-Яха» Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения», — уточнил Морозов в посте во «ВКонтакте».

Ранее РИА Новости сообщало, что Смирнова опубликовала в соцсетях видео, на котором пила кофе, раскручивалась в кресле и поглаживала себя. Кроме того, она была одета в яркую юбку с глубоким вырезом и короткий топ. К видео она добавила подпись, что «в своём розовом кабинете» в качестве начальника отдела готовит документацию и считает ремонт дорог и светофоров.

Отмечается, что видео удалено, а с сотрудницей проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку госсекретаря Франции по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппу, которая весной снялась в откровенной фотосессии и дала интервью для журнала Playboy.