Снявшаяся в откровенной фотосессии для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку госсекретаря Франции по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппу, которая весной снялась в откровенной фотосессии и дала интервью для журнала Playboy.

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