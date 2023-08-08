Пропавшую под Екатеринбургом мать с дочерью нашли в другом городе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
«И мама, и девочка найдены в Дегтярске», — отметил Горелых.
Отмечается, что женщина отказалась возвращаться в город с супругом, изъявив желание остаться с новым знакомым. Дочь вместе с отцом вернулась в Первоуральск.
Ранее сообщалось о пропаже женщины с ребёнком в Свердловской области. Она перестала выходить на связь 6 августа.