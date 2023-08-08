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Пропавшую под Екатеринбургом мать с дочерью нашли в другом городе

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Женщину, которая пропала с пятилетней дочкой в городе Первоуральске в Свердловской области, нашли в Дегтярске Ревдинского округа.
Пропавшую под Екатеринбургом мать с дочерью нашли в другом городе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«И мама, и девочка найдены в Дегтярске», — отметил Горелых.

Отмечается, что женщина отказалась возвращаться в город с супругом, изъявив желание остаться с новым знакомым. Дочь вместе с отцом вернулась в Первоуральск.

Ранее сообщалось о пропаже женщины с ребёнком в Свердловской области. Она перестала выходить на связь 6 августа.

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