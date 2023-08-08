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Состояние попавшей в ДТП в Подмосковье певицы Лады Дэнс ухудшилось

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Состояние попавшей в ДТП в Подмосковье певицы Лады Дэнс ухудшилось. Об этом рассказал RT директор артистки Сергей Пудовкин.
Состояние попавшей в ДТП в Подмосковье певицы Лады Дэнс ухудшилось
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Связано с ухудшением самочувствия», — сказал он.

По словам директора певицы, ночью Ладе Дэнс провели вторую операцию на лице.

Также он заявил, что экстренно вернулся с отдыха в Москву.

5 августа стало известно, что певица Лада Дэнс получила травму в результате ДТП в Подмосковье.

Позже продюсер Пудовкин рассказал RT, что у Лады Дэнс диагностировали сильный ушиб.

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