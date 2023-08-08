Состояние попавшей в ДТП в Подмосковье певицы Лады Дэнс ухудшилось
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«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Связано с ухудшением самочувствия», — сказал он.
По словам директора певицы, ночью Ладе Дэнс провели вторую операцию на лице.
Также он заявил, что экстренно вернулся с отдыха в Москву.
5 августа стало известно, что певица Лада Дэнс получила травму в результате ДТП в Подмосковье.
Позже продюсер Пудовкин рассказал RT, что у Лады Дэнс диагностировали сильный ушиб.