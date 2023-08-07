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Продюсер Пудовкин рассказал, что у Лады Дэнс после ДТП в Подмосковье диагностировали сильный ушиб

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Анастасия Румянцева
Продюсер Сергей Пудовкин рассказал в беседе с RT о состоянии попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс.
Продюсер Пудовкин рассказал, что у Лады Дэнс после ДТП в Подмосковье диагностировали сильный ушиб
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Надеюсь, во вторник или в среду Лада запишет видеообращение. Единственное, что она мне сказала сегодня: «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно». Значит, будет новое имя — Лада. Пока ей тяжело говорить, к счастью, исключили самое главное: подозрение на перелом позвоночника. Диагностировали просто сильный удар. Сильный ушиб. Результаты остальных исследований будут чуть позже, ближайшая неделя будет точно в клинике под наблюдением врачей», — подчеркнул собеседник RT. 

Ранее стало известно, что попавшая в ДТП певица Лада Дэнс после госпитализации переведена из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. 

5 августа стало известно, что певица Лада Дэнс получила травму в результате ДТП в Подмосковье.

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