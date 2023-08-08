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Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в СВАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-востоке Москвы появится несколько новых социальных объектов.
Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в СВАО

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, в Алексеевском районе появятся два спорткомплекса с бассейнами. Один из них — на территории школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых — возводят за счёт городского бюджета. Его готовность составляет 75%.

В районе Бибирево также появится спорткомплекс с тренажёрным залом и двумя бассейнами — детским и взрослым.

Кроме того, в Останкинском районе построят детский сад на 200 мест с игровыми и физкультурными площадками, а в Бабушкинском районе планируют до конца года завершить строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену.

Ранее сообщалось, что в Самарской области ввели в эксплуатацию 808,1 тыс. кв. м жилья за январь — июнь 2023 года.

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