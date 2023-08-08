Ученица девятого класса спасла тонущего пенсионера в Тамбовской области
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Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональное правительство.
Инцидент произошёл на водоёме Круча в городе Рассказово.
Местные власти выступили с ходатайством о награждении девушки.
Как пишет newizv.ru, девятиклассница регулярно принимает участие в спортивных соревнованиях. Также она рассказала, что в будущем хочет выбрать профессию, которая связана со спасением людей.
Ранее в Тульской области школьная учительница Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от крупного ДТП, когда водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.