В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП на трассе
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Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Отмечается, что женщина сопровождала девятерых детей участников СВО, отдыхавших в санатории в Анапе.
Когда они возвращались обратно, то водителю перевозившего их автомобиля стало плохо и он потерял сознание.
Шуленина вовремя среагировала, взяла управление машиной на себя и вывезла всех с оживлённой трассы в безопасное место. Также она вызвала медиков для водителя.
«Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить Шуленину к региональной награде — медали «Честь и мужество».
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей.