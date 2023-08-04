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В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП на трассе

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В Тульской области школьная учительница Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от крупного ДТП, когда водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.
В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП на трассе
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Safaniuk

Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что женщина сопровождала девятерых детей участников СВО, отдыхавших в санатории в Анапе.

Когда они возвращались обратно, то водителю перевозившего их автомобиля стало плохо и он потерял сознание.

Шуленина вовремя среагировала, взяла управление машиной на себя и вывезла всех с оживлённой трассы в безопасное место. Также она вызвала медиков для водителя.

«Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить Шуленину к региональной награде — медали «Честь и мужество».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей.

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