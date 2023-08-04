В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП на трассе

В Тульской области школьная учительница Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от крупного ДТП, когда водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.

Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что женщина сопровождала девятерых детей участников СВО, отдыхавших в санатории в Анапе.

Когда они возвращались обратно, то водителю перевозившего их автомобиля стало плохо и он потерял сознание.

Шуленина вовремя среагировала, взяла управление машиной на себя и вывезла всех с оживлённой трассы в безопасное место. Также она вызвала медиков для водителя.

«Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить Шуленину к региональной награде — медали «Честь и мужество».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей.