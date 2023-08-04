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Четыре человека погибли в ДТП при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области

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В Волгоградской области четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей.
Четыре человека погибли в ДТП при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.

Авария произошла в Суровикинском районе в ночь на 4 августа на трассе, ведущей в Каменск-Шахтинский. 70-летний водитель Toyota Auris выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan, которым управлял мужчина 48 лет.

Погибли оба водителя, а также их пассажиры 44 и 30 лет.

Ранее сообщалось, что на дороге М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ДТП погиб водитель загоревшейся фуры.

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