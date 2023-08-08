Е1: подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге заявил, что девушка его спровоцировала
- РИА Новости
Об этом сообщает портал Е1.ru.
«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями, и он её приревновал. Во время допроса Артём не плакал, держался спокойно. Жалел, но не её, а себя», — рассказал источник, близкий к силовым структурам.
По его словам, также есть информация, что подросток уже давно употребляет наркотики.
Ранее знакомые школьника рассказали о его характере.