Е1: подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге заявил, что девушка его спровоцировала

Школьник, подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге 17-летней студентки, заявил, что девушка его спровоцировала.

Об этом сообщает портал Е1.ru.

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями, и он её приревновал. Во время допроса Артём не плакал, держался спокойно. Жалел, но не её, а себя», — рассказал источник, близкий к силовым структурам.

По его словам, также есть информация, что подросток уже давно употребляет наркотики.

Ранее знакомые школьника рассказали о его характере.