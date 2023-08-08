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Е1: подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге заявил, что девушка его спровоцировала

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Школьник, подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге 17-летней студентки, заявил, что девушка его спровоцировала.
Е1: подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге заявил, что девушка его спровоцировала
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал Е1.ru.

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями, и он её приревновал. Во время допроса Артём не плакал, держался спокойно. Жалел, но не её, а себя», — рассказал источник, близкий к силовым структурам.

По его словам, также есть информация, что подросток уже давно употребляет наркотики.

Ранее знакомые школьника рассказали о его характере.

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