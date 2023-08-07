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Знакомые подростка, подозреваемого в убийстве девушки на Урале, рассказали о его характере

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Бывшая девушка подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки, рассказала, что она встречалась с ним примерно полгода.
Знакомые подростка, подозреваемого в убийстве девушки на Урале, рассказали о его характере
  • РИА Новости

«В начале отношений был хорошим, добрым. Под конец стал относиться к ним на «пофиг». Инциденты бывали, но руку на меня он не поднимал. Мы расстались потому, что у него «пропали чувства». Про его новую девушку ничего не знаю», — приводит её слова kp.ru.

По данным издания, два года назад школьник перешёл в новую школу, с успеваемостью проблем не было, но он часто прогуливал уроки, а все пропуски закрывал успешными контрольными.

«По алгебре у него 4. Химию часто прогуливал. Адекватный был. Девчонкам нравился. Он их как перчатки менял», — рассказал знакомый школьника.

Ранее сообщалось, что убийство совершено из ревности.

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