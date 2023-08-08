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В России 75% производств испытывают нехватку рабочих кадров

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Академия роботизации Technored (входит в группу Technored), ведущая компания в области промышленной робототехники, провела исследование и выяснила, каких специалистов этим летом особенно не хватает на производстве.
В России 75% производств испытывают нехватку рабочих кадров
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Самая большая нехватка кадров наблюдается по таким профессиям, как фрезеровщик, токарь, слесарь и оператор автоматизированной производственной линии, пишет «Российская газета».

Нехватку названных специальностей отметили более трети опрошенных работодателей.

В целом 75% промышленных производств испытывают в текущий момент дефицит рабочих кадров. В 90% случаев предприятиям нужны квалифицированные рабочие, а каждое третье нуждается в низкоквалифицированных рабочих.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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