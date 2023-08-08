Политолог Орлов назвал здравым предложение многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом
- РИА Новости
«Предложение депутата Фёдорова — здравое, особенно с учётом демографической ситуации в нашей стране. Очевидно, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям, и жилищный вопрос — один из наиболее чувствительных в данном перечне», — отметил он.
Ранее в ГД предложили многодетным разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом.
В настоящее время данная норма не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, например многодетных, которым в течение жизни может потребоваться расширение жизненного пространства, приобретение нового, более просторного жилья.