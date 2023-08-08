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Политолог Орлов назвал здравым предложение многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё.
Политолог Орлов назвал здравым предложение многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом
  • РИА Новости

«Предложение депутата Фёдорова — здравое, особенно с учётом демографической ситуации в нашей стране. Очевидно, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям, и жилищный вопрос — один из наиболее чувствительных в данном перечне», — отметил он.

Ранее в ГД предложили многодетным разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом.

В настоящее время данная норма не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, например многодетных, которым в течение жизни может потребоваться расширение жизненного пространства, приобретение нового, более просторного жилья.

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