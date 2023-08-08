В Тверской области проверяют информацию о неподобающем поведении девушек в часовне

Сотрудники прокуратуры и СУСК в Тверской области организовали проверки из-за информации о неподобающем поведении несовершеннолетних девушек в часовне в городе Осташкове.

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры.

«Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по публикации в СМИ о противоправном поведении несовершеннолетних в часовне Ксении Петербургской, расположенной в городе Осташкове», — пишет ведомство.

В сообщении сказано, что в рамках проверки дадут оценку действиям законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации деятельности несовершеннолетних в летние каникулы.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Новосибирска начали доследственную проверку после появления в Сети видео, где мать избивает малолетнюю дочь в лифте.