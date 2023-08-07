В Подмосковье трудоустроили более 10 тысяч подростков с начала лета

В Московской области более 10 тыс. подростков устроились на сезонную работу с начала лета.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

Чаще всего подростки идут работать на аграрные предприятия, а также в муниципальные организации, которые занимаются озеленением и благоустройством.

«Ребята в среднем получают зарплату 27 тыс. в месяц, уровень оплаты зависит от выбранной профессии», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Ранее НСН сообщала, что участниками проекта «Лето моей карьеры» в Москве стали более 800 подростков.