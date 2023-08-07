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В Петербурге перекроют ряд дорог с 8 августа в связи с ремонтными работами

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В Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском и Невском районах Санкт-Петербурга перекроют ряд дорог с 8 августа в связи с ремонтными работами.
В Петербурге перекроют ряд дорог с 8 августа в связи с ремонтными работами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Адмиралтейском районе с 8 августа по 4 октября будут ремонтировать трамвайные пути. В Калининском районе 9—11 августа будут ремонтировать участок ул. Руставели.

В Красногвардейском районе 9 августа перекроют проезд по проспекту Маршала Блюхера, а в Невском районе 9—10 августа сразу несколько улиц: проспект Елизарова, ул. Ольги Берггольц, Зубковскую ул., ул. Крупской.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов по маршруту Симферополь — Геническ.

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