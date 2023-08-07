В Казани обсудили новый проект по сбору гумпомощи

Начальник управления социальной политики Казани Ирина Смирнова рассказала о новом социальном проекте по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом».

Об этом информирует «Реальное время».

Проект направлен на информирование жителей и повышение эффективности добровольческих проектов, сообщила Смирнова.

По её словам, на 100 городских билбордах разместят информацию о социальном проекте с номером кол-центра и QR-кодами, ведущими на специальный сайт.

На портале представят информацию по трём направлениям: «Помощь Лисичанску и Рубежному», «Помощь семьям мобилизованных» и «Помощь мобилизованным казанцам в зоне СВО».

Ранее сообщалось, что специалисты предприятия Удмуртии построили детскую площадку в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соглашения между регионом и республикой.