Узнать больше

В Казани обсудили новый проект по сбору гумпомощи

Короткая ссылка
Начальник управления социальной политики Казани Ирина Смирнова рассказала о новом социальном проекте по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом».
В Казани обсудили новый проект по сбору гумпомощи
  • РИА Новости

Об этом информирует «Реальное время».

Проект направлен на информирование жителей и повышение эффективности добровольческих проектов, сообщила Смирнова.

По её словам, на 100 городских билбордах разместят информацию о социальном проекте с номером кол-центра и QR-кодами, ведущими на специальный сайт.

На портале представят информацию по трём направлениям: «Помощь Лисичанску и Рубежному», «Помощь семьям мобилизованных» и «Помощь мобилизованным казанцам в зоне СВО».

Ранее сообщалось, что специалисты предприятия Удмуртии построили детскую площадку в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соглашения между регионом и республикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить