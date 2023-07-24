Узнать больше

В ЛНР специалисты из Удмуртии построили детскую площадку

Короткая ссылка
Специалисты предприятия Удмуртии построили детскую площадку в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соглашения между регионом и республикой.
В ЛНР специалисты из Удмуртии построили детскую площадку
  • Gettyimages.ru
  • © Sergiy1975

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Детская площадка была построена для воспитанников Юрьевского ясли-сада «Светлячок», были установлены горки, качели и песочница.

Уточняется, что строительство площадки осуществлено в рамках соглашения между Удмуртией и Лутугинским районом, которое было подписано 1 июня текущего года. Сразу же после подписания соглашения республика отправила в подшефный район ЛНР первую партию гуманитарной помощи, включающую два школьных автобуса марки «Газель» и автомобиль «УАЗ». Отмечается, что соглашение будет действовать в течение двух лет.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков проинформировал, что с 1 марта 2023 года назначено 390 тыс. пенсий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить