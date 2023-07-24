В ЛНР специалисты из Удмуртии построили детскую площадку

Специалисты предприятия Удмуртии построили детскую площадку в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соглашения между регионом и республикой.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Детская площадка была построена для воспитанников Юрьевского ясли-сада «Светлячок», были установлены горки, качели и песочница.

Уточняется, что строительство площадки осуществлено в рамках соглашения между Удмуртией и Лутугинским районом, которое было подписано 1 июня текущего года. Сразу же после подписания соглашения республика отправила в подшефный район ЛНР первую партию гуманитарной помощи, включающую два школьных автобуса марки «Газель» и автомобиль «УАЗ». Отмечается, что соглашение будет действовать в течение двух лет.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков проинформировал, что с 1 марта 2023 года назначено 390 тыс. пенсий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.