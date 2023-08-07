Чемезов: БПЛА вертолётного типа БАС-200 будет использоваться в рамках спецоперации
- РИА Новости
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Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Чемезов отметил, что беспилотник хорошо показал себя во время испытаний.
«Конечно, мы этот вертолёт будем использовать и в СВО», — заявил он.
Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять — десять лет.