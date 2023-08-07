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Чемезов: БПЛА вертолётного типа БАС-200 будет использоваться в рамках спецоперации

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Беспилотник вертолётного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине.
Чемезов: БПЛА вертолётного типа БАС-200 будет использоваться в рамках спецоперации
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чемезов отметил, что беспилотник хорошо показал себя во время испытаний.

«Конечно, мы этот вертолёт будем использовать и в СВО», — заявил он.

Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять — десять лет.

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