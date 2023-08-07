Чемезов: БПЛА вертолётного типа БАС-200 будет использоваться в рамках спецоперации

Беспилотник вертолётного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине.

Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чемезов отметил, что беспилотник хорошо показал себя во время испытаний.

«Конечно, мы этот вертолёт будем использовать и в СВО», — заявил он.

Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять — десять лет.