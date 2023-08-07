Губернатор Воробьёв заявил, что гастрофест в Подмосковье посетили фермеры из 49 регионов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья в Истре посетили фермеры из 49 регионов.

Об этом сообщает телеканал «360».

В этом году фестиваль прошёл в восьмой раз.

По словам губернатора, главная задача гастрономического фестиваля — поддержка фермеров.

Отмечается, что Московская область в этом году выделила 5,1 млрд рублей для 32 видов субсидий фермерам.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что гастрономический фестиваль «Вкусы России» в столице посетили более 1,6 млн человек.