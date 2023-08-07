Губернатор Воробьёв заявил, что гастрофест в Подмосковье посетили фермеры из 49 регионов
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Об этом сообщает телеканал «360».
В этом году фестиваль прошёл в восьмой раз.
По словам губернатора, главная задача гастрономического фестиваля — поддержка фермеров.
Отмечается, что Московская область в этом году выделила 5,1 млрд рублей для 32 видов субсидий фермерам.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что гастрономический фестиваль «Вкусы России» в столице посетили более 1,6 млн человек.