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Губернатор Воробьёв заявил, что гастрофест в Подмосковье посетили фермеры из 49 регионов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья в Истре посетили фермеры из 49 регионов.
Губернатор Воробьёв заявил, что гастрофест в Подмосковье посетили фермеры из 49 регионов
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandr_Vorobev

Об этом сообщает телеканал «360».

В этом году фестиваль прошёл в восьмой раз.

По словам губернатора, главная задача гастрономического фестиваля — поддержка фермеров.

Отмечается, что Московская область в этом году выделила 5,1 млрд рублей для 32 видов субсидий фермерам.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что гастрономический фестиваль «Вкусы России» в столице посетили более 1,6 млн человек.

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