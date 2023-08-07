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В Тюменской области суд приговорил опекуна по факту истязания несовершеннолетних

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В Тюменской области суд приговорил женщину-опекуна к трём годам и месяцу условного лишения свободы по факту истязания несовершеннолетних.
В Тюменской области суд приговорил опекуна по факту истязания несовершеннолетних
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Казанского районного суда.

Жительница Тюменской области избивала трёх детей, которые находились под её опекой, утюгом, поленом, ремнём, рукоятью швабры и другими предметами.

По словам детей, опекун избивала их, потому что злоупотребляла алкоголем.

Ранее сообщалось, что родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд.

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