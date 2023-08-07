Почта Mail.ru запустила новый домен для переноса писем с зарубежных почтовых ящиков

Сервис «Почта Mail.ru» объявил о запуске нового домена xmail.ru для переноса писем с зарубежных аккаунтов электронной почты с сохранением прежних логинов.

«Регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов начиная с 7 августа. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

Уточняется, что для создания почты и переноса писем необходимо будет заполнить регистрационную форму.

При этом почтовый ящик в указанном домене будет доступен только для переноса аккаунта с иностранного.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Также сообщалось, что Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам.