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Цены на духи и туалетную воду снизились в России на 4% в II квартале

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Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» провели исследование рынка и выяснили, что цены на духи и туалетную воду в II квартале 2023 года снизились на 4% к аналогичному периоду 2022-го.
Цены на духи и туалетную воду снизились в России на 4% в II квартале
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

Об этом сообщает газета «Известия».

В связи с этим розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду прошлого года, туалетной воды — на 19%.

При этом средневзвешенные цены на парфюмерную воду и одеколон повысились — на 8 и 25% соответственно. На спрос это не повлияло: продажи парфюмерной воды выросли в II квартале на 25%, одеколонов — на 5%.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что с января по апрель 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022-го.

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