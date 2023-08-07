Цены на духи и туалетную воду снизились в России на 4% в II квартале
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Об этом сообщает газета «Известия».
В связи с этим розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду прошлого года, туалетной воды — на 19%.
При этом средневзвешенные цены на парфюмерную воду и одеколон повысились — на 8 и 25% соответственно. На спрос это не повлияло: продажи парфюмерной воды выросли в II квартале на 25%, одеколонов — на 5%.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что с января по апрель 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022-го.