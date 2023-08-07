В Минэнерго рассказали о мерах безопасности работы ТЭК в пожароопасные периоды
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Вопросы безопасной работы ТЭК в пожароопасные периоды находятся на особом контроле в Минэнерго, передаёт URA.RU.
В ведомстве отметили, что организации ТЭК переходят на режим повышенной готовности, «реализуя комплекс организационных и технологических мероприятий, направленных на защиту эксплуатируемых объектов от пожаров».
Там также рассказали о работе межведомственной группы по согласованию мер защиты объектов ТЭК, а также населения и иных объектов экономики от природных пожаров. В группу входят представители МЧС России, научного и экспертного сообществ, энергокомпаний и иных заинтересованных ведомств.
Ранее Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края заявило, что площадь лесных пожаров в регионе за выходные удалось сократить ещё более чем на 100 тыс. га.