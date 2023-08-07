Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае удалось сократить ещё на 100 тысяч га

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края заявило, что площадь лесных пожаров в регионе за выходные удалось сократить ещё на более чем 100 тыс. га.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, 29 июля площадь возгораний в Хабаровском крае достигла 335 334 га, 4 августа этот показатель уменьшился до чуть более 162 тыс. га, а последние данные говорят о 61 870 га.

«На территории Хабаровского края зарегистрировано 29 пожаров на общей площади 61 870 га: действующие — 26 (на 44 207 га), локализованы три пожара на 17 663 га. За истекшие сутки обнаружено пять пожаров на 35 га», — приводятся данные министерства по карте пожаров.

Очаги расположены в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Ранее Министерство природы Ставропольского края ввело ограничения на въезд населения в леса из-за высокой пожарной опасности с 31 июля по 18 августа.